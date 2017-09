O Centro de Educação Corporativa Formiguense (Cecof) promoveu na manhã desta quarta-feira (20), uma palestra para os servidores da Prefeitura de Formiga. Ela teve como tema a ética no serviço público e foi ministrada pelo juiz de direito, Altair Resende de Alvarenga.

O evento contou com a presença de mais de cem servidores. O prefeito Eugênio Vilela também marcou presença e ressaltou a importância da valorização do servidor. “Criei o Cecof assim que assumi a Prefeitura com o objetivo de dar oportunidade aos servidores de ampliarem suas habilidades e fortalecerem competências, pois acredito que um funcionário público mais capacitado e motivado realiza melhores serviços para a população”, explicou.

O Cecof é coordenado pela administradora de empresas Maria Cristina Braga. Ela explica que o centro promove atividades em diversas áreas voltadas à ampliação de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades específicas, sendo que as ações são divididas em três linhas de formação: capacitação customizada; eventos técnicos, científicos e culturais; e programas educacionais.