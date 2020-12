A microrregião de Cedro do Abaeté, a de Sete Lagoas, regrediu para a Onda Vermelha do programa “Minas Consciente”. O município que até a última semana era o único do país sem casos da Covid-19, confirmou 4 resultados positivos desde domingo (13).

As medidas previstas na atualização semanal do plano, divulgadas nessa quinta-feira (17), passam a valer a partir deste sábado (19) e também englobam outras cidades do Centro-Oeste de Minas.

A macrorregião Oeste segue, há mais de 15 dias, na Onda Amarela. De acordo com o Estado, foi registrado um aumento de 6,4% de casos na última semana e um leve crescimento de 2% na incidência da doença em MG.

Caso as ondas indicadas para as macro e microrregiões sejam diferentes, caberá a cada prefeito de cada cidade optar por qual das duas recomendações seguir. As informações são divulgadas semanalmente no site do “Minas Consciente”.