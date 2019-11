O Centro de Educação Infantil Maria Hilda de Carvalho Pires realizou na noite dessa quarta feira (27), a 1ª Festa da Família.

O evento contou com a participação dois pais, responsáveis e funcionários do CEI.

Os alunos homenagearam as famílias deles com diversas apresentações de dança. A festa contou ainda com exposição dos trabalhos feitos pelos estudantes no projeto “Literatura em Rede”, realizado durante o ano letivo.