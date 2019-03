Cientistas descobriram que um novo tratamento que elimina as células B do sistema imunológico cura os camundongos que tem lúpus.

Embora muitas pessoas que tem a doença autoimune tenham vidas relativamente normais, alguns sofrem de insuficiência renal, coágulos sanguíneos e outras complicações que podem ser fatais. Embora o trabalho seja preliminar, ele empolgou os pesquisadores porque usa uma terapia já aprovada para pessoas com câncer no sangue.

A estratégia é conhecida como terapia de receptor quimérico de antígeno (CAR -T). Envolve células T, as sentinelas do sistema imunológico, geneticamente modificadas para que reconheçam e destruam certas células do corpo.

Embora tenha efeitos colaterais potencialmente graves, pode salvar vidas. A abordagem mudou o conceito do tratamento de alguns tipos de câncer em 2011, depois que cientistas relataram salvar pacientes com uma forma avançada de leucemia. Desde então, foi aprovado para tratar certas leucemias em crianças e linfomas em adultos.

Embora a terapia CAR-T possa ter como alvo células diferentes, os tratamentos aprovados caçam e destroem as células B detectando um marcador de proteína, o CD19, que quase todas as células B exibem em sua superfície.

Desde que a terapia CAR-T surgiu, os cientistas que estudam doenças autoimunes observaram com interesse, porque as células B estão envolvidas em muitas dessas doenças. As células B podem liberar anticorpos que danificam o tecido do corpo e provocam ataques de células T nos tecidos. Em 2016, uma equipe da Universidade da Pensilvânia relatou que camundongos com uma doença auto-imune rara chamada pênfigo vulgar foram auxiliados pela terapia CAR-T.

Mas o lúpus apresentou um enigma. Um anticorpo chamado rituximabe, que esvazia as células B e é frequentemente prescrito para pacientes com artrite reumatoide e esclerose múltipla, não conseguiu ajudar muitas pessoas com lúpus em dois grandes ensaios clínicos.

É aí que entra a terapia CAR-T, onde as células T se tornam eficientes matadores de células B sem precisar de ajuda. Marko Radic, imunologista do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Tennessee em Memphis, e seus colegas testaram a abordagem em dois modelos de rato com lúpus.

Depois que os ratos ficaram doentes, a equipe os expôs à radiação de todo o corpo para eliminar as células imunes existentes (As pessoas que recebem a terapia CAR-T recebem quimioterapia para o mesmo propósito). Então, os cientistas infundiram as células T geneticamente alteradas em 41 animais.

Em 26 dos ratos, as células CAR-T destruíram com sucesso as células B com CD19 – quase todas elas – e essas células nunca reapareceram.

Isso é semelhante ao que foi observado em pacientes com câncer que se submetem à terapia CAR-T. Os efeitos sobre a saúde do rato surpreenderam até Radic, que tinha grandes esperanças: o baço, pele, rins e outras partes do corpo dos animais não mostraram sinais remanescentes de lúpus, relatou a equipe hoje na publicação científica “Science Translational Medicine”.

A maioria dos animais que foram tratados com sucesso viveu por mais de um ano após o tratamento, um grande alongamento no tempo de vida dos camundongos. Todos os animais que receberam terapia placebo morreram dentro de 8 a 10 meses e muitos morreram mais cedo.

Os cientistas dizem que gostariam de entender melhor por que a terapia CAR-T não funcionou para 15 camundongos. Mas estão esperançosos para o futuro do tratamento para seus pacientes e outros.

