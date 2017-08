De um lado, crianças soltam pipas livremente. De outro, catadores e urubus selecionam a parte do lixo que lhes interessa. Tudo isso em um amontoado de resíduos com muitos metros de altura e extensão, cravado próximo a residências do bairro Viena, em Ribeirão das Neves, Grande BH. Esse é apenas um dos 467 lixões e aterros controlados ilegais espalhados por Minas. Juntos, os precários depósitos a céu aberto são responsáveis por adoecer, pelo menos, 100 mil mineiros a cada ano.

A estimativa é de uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). O documento aponta que o ambiente insalubre oferece perigo a moradores do entorno das áreas de descarte, catadores e quem apenas passa por esses locais.

Segundo a entidade, pelo menos 7 milhões de pessoas residem perto de lixões ou aterros irregulares em Minas. E não somente a saúde deles está em risco, afirma o diretor-presidente da Abrelpe, Carlos Silva Filho.

Ele reforça que mais pessoas podem estar vulneráveis. “Consideramos um impacto limitado a uma área de 15 quilômetros no entorno dos lixões. Mas quando o lixo contamina o lençol freático, não sabemos até onde ele vai”, diz.

A destinação inadequada do entulho pode provocar enfermidades que vão desde infecções intestinais e problemas respiratórios até casos mais graves, como câncer e distúrbios neurológicos, aponta o levantamento da Abrelpe.

A lista não para por aí. A Secretaria de Estado de Saúde acrescenta que o contato com esses espaços aumenta a incidência de febre amarela, toxoplasmose, leishmaniose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera, febre tifoide, além da dengue, chikungunya e zika vírus, transmitidas pelo Aedes aegypti.

O resultado é um custo médio anual de R$ 146,75 milhões com o tratamento das vítimas dos lixões mineiros, estima a Abrelpe. O dado leva em conta gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com medicamentos, consultas, exames, internação, dentre outros procedimentos.