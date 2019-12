O Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap), desde a sua inauguração em abril de 2010, tem feito a diferença na vida de muitas famílias formiguenses e é considerado referência na região Centro-Oeste.



Atualmente, o local atende cerca de 150 alunos e as famílias destas crianças. O centro conta com 14 professores especializados, além de quatro psicólogos, três fonoaudiólogos e um terapeuta ocupacional.



Nesta semana, uma equipe do Últimas Notícias esteve no local conferindo o trabalho realizado no centro. De acordo com a diretora do estabelecimento, Débora Bessas, o atendimento teve início com cerca de 30 alunos e, ao longo desses anos, aumentou a procura. O atual espaço não comporta a quantidade de crianças atendidas e o número de profissionais também precisa aumentar. “O local foi construído adequadamente para atender a esses alunos, mas já está apertado, pedimos ao prefeito que seja feita a ampliação do prédio. Solicitamos à Secretaria de Educação mais sete profissionais para o próximo ano”, explicou.



A tendência é a de que a demanda aumente ainda mais, pois de acordo com Débora, em média, por mês, três crianças são diagnosticadas na cidade com algum problema e precisam de acompanhamento. “Bebês de um ano já vêm para tratamento e eles não saem antes do 9º ano. Não é um atendimento passageiro em que a criança vai vir e sanar o problema dela. Ela vai precisar de um acompanhamento durante esse percurso escolar”, disse a diretora.