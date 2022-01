Cidades do centro-oeste de Minas começam a retirar famílias de casas que estão localizadas em regiões que vão ser alagadas por causa da abertura das comportas de um hidrelétrica da Cemig nesta segunda-feira (10). Em nota, a Cemig informou que devido ao aumento do reservatório, a vazão da usina de Cajuru será ampliada gradativamente. A barragem do Carioca, que esteve em risco de rompimento no domingo (9), está no rio São João, que deságua no rio Pará. Na prática, as vazões se somam ao longo do rio em direção a Conceição do Pará, Nova Serrana e Pitangui.

Em Conceição do Pará, 500 famílias serão levadas para abrigos devido ao risco de inundação do Rio Pará, conforme o prefeito José Cassimiro Rodrigues.

“Abrindo as comportas da usina, passa dentro de Conceição do Pará. Avisamos os ribeirinhos para sair e retirar seus pertences. Todos estão avisados e saindo. São cerca de 500 famílias”.

Em Divinópolis, segundo Lucas Estevam, Secretário Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (Settrans), responsável pela pasta da Defesa Civil, alguns bairros já estão alagados na tarde desta segunda.