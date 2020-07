A Cemig está automatizando o sistema elétrico em 55 cidades do Oeste, com a instalação de 124 religadores e outros equipamentos na rede elétrica de distribuição de energia desses municípios.

As melhorias representam mais de R$ 3,5milhões em investimentos e devem ser concluídas em até novembro de 2020.

Os religadores trazem um grande benefício para a continuidade do fornecimento de energia, pois recompõem o sistema elétrico automaticamente, no menor tempo possível, em caso de interrupção. Assim, quando uma árvore cai sobre a rede elétrica, por exemplo, e interrompe o fornecimento de energia, o sistema já identifica o ponto onde houve a interrupção, isola a área danificada e normaliza imediatamente o fornecimento de energia para os clientes impactados”, informa Jairo Rodrigues do Amaral, gerente de expansão e manutenção preventiva da Cemig.

Os religadores são instalados nas redes elétricas urbanas e rurais. Nos centros urbanos a instalação busca atender áreas com grande concentração populacional e de manutenção da vida, como hospitais, e assim garantir a continuidade do abastecimento para o maior número de clientes em caso de perturbação transitória na rede elétrica.