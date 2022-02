Consumidores residentes do Encosta do Lago, distrito de Pontevila, em Formiga, desde às 19h dessa sexta-feira (11), estão sem energia elétrica em razão de uma provável queda de fusível no transformador.

De ontem para hoje, foram feitos 7 comunicados com a Cemig e registrados conforme protocolos em poder dos reclamantes, mas, lamentavelmente, nenhuma medida concreta para resolver o problema foi tomada pela companhia e seus empreiteiros.

O proprietário do clube Encosta do Lago afirmou que todos os alimentos armazenados nas geladeiras e freezeres no restaurante, assim como nas geladeiras de residências estão praticamente perdidos.

Estranho ainda que com o protocolo 2525151731, registrado por volta das 16h45 deste sábado (12), o atendente disse que não é possível marcar sequer hora prevista para a solução do problema.