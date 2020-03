A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu por 90 dias a possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do consumidor por conta do surto do novo coronavírus. A medida vale para distribuidoras de eletricidade de todo o país, incluindo assim a mineira Cemig.

De acordo com a Cemig, a decisão da Aneel amplia a faixa de consumidores cuja suspensão do fornecimento de energia está vedada. Desta forma, além dos consumidores que já tinham sido incluídos pela Cemig e o Governo de Minas, será garantido o fornecimento de energia para todos os consumidores residenciais, incluindo aí os consumidores beneficiados pela tarifa social, e para os serviços e atividades considerados essenciais, incluindo também os hospitais públicos e filantrópicos.

A decisão da Aneel foi tomada depois que alguns Estados começaram a levantar a possibilidade de adotar a medida de forma unilateral. Segundo a Aneel, a resolução aprovada na reunião desta terça (24) uniformiza o entendimento sobre o assunto.

“Essa decisão visa assegurar a preservação do fornecimento aos consumidores mais vulneráveis e dar uniformidade ao tratamento aplicado pelas empresas de energia elétrica, uma vez que governos estaduais e municipais têm emitido decretos nesse sentido”, afirmou o relator da proposta, diretor Sandoval Feitosa.