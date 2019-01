Muitas cidades de Minas Gerais já estão em clima de folia, se preparando para a maior festa popular do Brasil, com os ensaios dos blocos e as festas de pré-carnaval. Por isso, a Cemig preparou algumas dicas para que a folia não ofereça riscos a população.

Existem orientações quanto a instalação de iluminação, enfeites e alegorias, tráfego de trios elétricos e carros alegóricos, montagem de palcos e palanques.

A distância de 1,5 metro da rede elétrica deve ser respeitada ao se montar palcos, instalar iluminação e adereços e no deslocamento dos trios e carros de som. Essa distância mínima é determinada para evitar o contato com a rede elétrica que pode acarretar em choques elétricos e curto-circuito.

“A aproximação e o contato dos carros alegóricos e trios elétricos, por exemplo, trazem o risco de acidentes fatais. Em lugares densamente movimentados, como as ruas por onde passam os blocos de carnaval, os danos podem ser imensuráveis”, explica o engenheiro eletricista da Cemig, Demetrio Aguiar.

Deve-se considerar também a presença de redes telecomunicações existentes nas mesmas estruturas que as redes elétricas (postes com uso mútuo). Essas redes encontram posicionadas mais abaixo das redes elétricas, nos mesmos postes.

“A colisão de um trio elétrico com uma dessas redes pode resultar em quebra de poste sobre o veículo e sobre as pessoas que estiverem no local”, afirma Demetrio.

É fundamental que o trajeto dos trios elétricos seja programado de forma que a altura do veículo somada à altura dos foliões que estiverem sobre ele não exceda a distância mínima com as redes aéreas. Outro elemento que pode trazer riscos é o uso de confetes e serpentinas. Comum neste período, esses materiais possuem elementos metálicos que podem provocar acidentes ao entrar em contato com a rede elétrica.

“Os confetes, quando arremessados, antes de se dispersarem, estão concentrados e podem causar curto-circuito nas redes de alta tensão e provocar acidentes. Por precaução, as pessoas não devem atirar nenhum objeto em direção à rede elétrica. Nem mesmo os sprays de espuma”, ressalta o engenheiro.

Em caso de acidentes com a rede elétrica, fios partidos na rua ou danos em postes, a Cemig deve ser acionada imediatamente, por meio do telefone 116, para que uma equipe seja designada ao local para realizar os procedimentos necessários. “Ao encontrar um fio caído ao solo, não se aproxime e não deixe ninguém se aproximar do cabo, pois ele pode estar energizado”, alerta Demetrio Aguiar.

Para as pessoas que gostam de curtir o carnaval com festas em casa, as recomendações são: não ligar aparelhos elétricos próximo a duchas e piscinas, não utilizar gambiarras para ligar diversos aparelhos e respeitar a distância de 1,5 metro da rede elétrica em casos de montagem de estruturas no passeio próximo a residência.

Confira outras dicas:

Iluminação, enfeites e alegorias

• Não lançar artefatos – como serpentinas, confetes, entre outros, na rede elétrica, sejam metálicos ou não;

• Antes de fazer qualquer ligação elétrica ou de instalar enfeites e alegorias, consultar a Cemig;

• Não instalar nenhum enfeite próximo à rede elétrica;

• Não fazer ligações clandestinas (gatos);

• Não jogar líquidos, sprays e água na rede elétrica. Há risco de choque elétrico;

Trios elétricos e carros alegóricos