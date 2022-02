A Cemig informa que nessa terça-feira (15), foram registradas fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos nos municípios de Formiga, Piumhi, Capitólio e Arcos.

Essa condição climática adversa provocou vários danos ao sistema elétrico e, consequentemente, um grande número de ocorrências de falta de energia.

O volume de serviços emergenciais contabilizados foi bem superior a um dia típico de fevereiro, com registro de muitos casos envolvendo fios partidos, além de árvores e objetos lançados à rede, que são prioridade de atendimento por envolverem riscos a terceiros.

Desta forma, para atender a todos os clientes no menor tempo possível, foram mobilizados todos os recursos disponíveis, com grande reforço de equipes para os reparos.

Engenheiros, técnicos e eletricistas trabalham desde a noite de ontem (15), e vão continuar trabalhando de forma ininterrupta, até que todos os clientes tenham sido atendidos, minimizando assim, os impactos causados pelo evento da natureza.

Entretanto, em diversas ocorrências, o trabalho de recomposição do sistema elétrico pode demandar um tempo maior devido à dificuldade de acesso aos locais com defeito, já que pela intensidade das chuvas aconteceram alagamentos, quebra de pontes e queda de árvores sobre as vias, além do estado precário em alguns trechos de estradas rurais.

Fonte: Assessoria Cemig