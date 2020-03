A Cemig vai adotar novas regras para leitura de medidores de energia a partir desta quarta-feira (1). Será preciso ter autorização do cliente para ler os aparelhos que ficam dentro das residências. O procedimento faz parte da resolução publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e vai acontecer durante o todo o período de pandemia do coronavírus.



Caso o morador não autorize a entrada do funcionário, as leituras serão feitas por estimativa com base nos últimos 12 meses. Outra opção é o próprio morador informar a leitura do medidor no site da Cemig, no aplicativo da empresa ou por mensagem de texto para o número 29810.



Os medidores voltados para a rua terão a leitura e entrega de contas normalmente.



Procedimento para fazer a leitura:

Observe a data da próxima leitura, disponível na conta de luz do mês anterior, e realize a leitura três a cinco dias antes da data informada.



Anote os números registrados no medidor. Se o ponteiro estiver entre dois números, anote o que for menor.



Fonte: G1

Imprimir