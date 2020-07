Você sabia que os clientes usuários de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica têm direito ao recebimento de aviso personalizado de interrupção programada para manutenção na rede elétrica? Para isso, é necessário fazer um cadastro junto à empresa, conforme determina a Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com o gerente de Relacionamento com Clientes da Cemig, Luciano José de Oliveira, o cadastro só é realizado mediante solicitação expressa do titular da conta e com comprovação médica da condição do usuário.

“Com o cadastro, esse cliente vai receber de forma antecipada e preferencial os nossos avisos sobre manutenções no sistema elétrico, que requerem o desligamento da rede de energia”, explica.

Para se cadastrar, o cliente deve apresentar à companhia, por meio dos seus canais digitais, a declaração médica (atestado/laudo) com o nome completo do paciente, o código do tipo de doença (CID – Classificação Internacional de Doenças), tipo de aparelho utilizado, endereço da unidade consumidora e a previsão do período de utilização do respectivo aparelho elétrico para tratamento.