As festas de final de ano estão se aproximando, e enfeites luminosos já podem ser vistos no interior e nas fachadas de edifícios e residências. Mas a instalação de luzes e outros aparatos decorativos merece atenção, pois envolve riscos de choques, curtos-circuitos e incêndios.

De acordo com o engenheiro eletricista da Cemig Demetrio Venicio Aguiar, as pessoas devem escolher e adquirir produtos de boa qualidade e com o melhor nível de isolamento elétrico. Segundo o especialista, a melhor alternativa é optar por enfeites aprovados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), submetidos a testes que garantam o bom funcionamento dos dispositivos e que oferecem segurança as instalações e as pessoas.

“Instalações feitas de forma incorreta são perigosas e podem provocar choque elétrico e princípios de incêndio. A instalação dos enfeites deve ser feita de forma segura, de acordo com a especificação técnica de cada aparelho e, principalmente, evitando-se as gambiarras”, alerta o engenheiro.

Demetrio Aguiar destaca que nunca se deve ligar muitos aparelhos em uma mesma tomada, utilizando os adaptadores popularmente conhecidos como “Ts” ou benjamins. “Esses dispositivos provocam sobrecarga e, consequentemente, o mau funcionamento dos aparelhos, o que pode causar acidentes”, afirma.

O especialista em segurança elétrica recomenta a utilização de filtros de linha para reduzir o problema. “Mas, para isso, é preciso que esse equipamento tenha um dispositivo interno de proteção contra sobrecarga, que, além de proteger a instalação provisória, possua um interruptor que permita o desligamento da iluminação quando for as pessoas forem dormir ou sair de casa, evitando que esses permaneçam ligados e consumam energia elétrica”.

O uso de adaptadores em tomadas de enfeites antigos – muitas vezes incompatíveis com o novo padrão de plugues e tomadas – também deve ser evitado, já que esses dispositivos oferecem os mesmos riscos que “Ts” ou benjamins.

A Cemig ressalta que no caso de falhas em instalações elétricas dentro do imóvel um eletricista particular deve ser contatado. Em caso de falhas na rede elétrica externa, basta ligar, imediatamente, para a central de atendimento ao cliente Fale com a Cemig – 116.

Outras dicas de segurança

– É fundamental orientar as crianças sobre os perigos da rede elétrica e evitar que elas se aproximem dos enfeites luminosos. Os animais domésticos também devem ficar longe da decoração.

– Para a instalação de lâmpadas decorativas, deve-se respeitar a distância mínima de 1,5 metro em relação à rede elétrica.

– Não instale lâmpadas decorativas utilizando os postes e padrões da Cemig.

– Todos os enfeites devem ser bem afixados, para que o vento não os direcione contra a rede elétrica.

– O conjunto da tomada de energia deve ser desligado ao substituir lâmpadas.

– Evite deixar a instalação em área sujeita à chuva ou a alagamentos.

– Proteja os pontos das conexões elétricas e as tomadas adequadamente.

– Siga corretamente as instruções do catálogo do fabricante.

– Dê preferência a lâmpadas de LED. Além de econômicas, não geram aquecimento.