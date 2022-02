Clientes da Cemig que estão com pendências em aberto terão mais tempo para negociar suas dívidas. Isso porque a companhia prorrogou até o dia 4 de março a campanha de Negociação de Débitos.

Todos os clientes residenciais, comerciais e prestadores de serviço atendidos em baixa tensão (até 220 volts) podem solicitar o parcelamento das contas em até 12 vezes sem juros. Além disso, os cadastrados no Programa Federal de Tarifa Social de Energia Elétrica podem pagar em as dívidas até 24 parcelas mensais, sem juros.

Para ser contemplado com as condições especiais de negociação, o cliente tem que se cadastrar para recebimento da conta de luz por e-mail, por meio do Cemig Atende Web. Só é possível fazer essa opção nos casos em que não haja parcelamentos vigentes.

Para fazer a negociação, os clientes podem fazer o parcelamento das contas de energia atrasadas em até 12 vezes sem juros em seus canais digitais. Para esse benefício, basta acessar o canal de atendimento Cemig Atende Web, ou WhatsApp (31-3506-1160). Nesta condição, o cliente não poderá possuir parcelamentos vigentes.



Outra opção de pagamento das contas em atraso em até 12 vezes sem juros é por meio do cartão de crédito, tanto no Cemig Atende Web quanto no WhatsApp (mande um “oi” para 31-3506-1160, e em seguida digite “Pagamento” e siga as instruções.). Nesta opção, os clientes podem apresentar parcelamento ativo com a companhia.