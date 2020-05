Objetos que se prendem aos fios da rede elétrica são situações que podem causar interrupções no fornecimento de energia.

Para minimizar esse impacto, a Cemig realiza inspeções periódicas na rede elétrica dos municípios de sua área de atuação para identificar e retirar objetos estranhos dos fios e garantir a continuidade do abastecimento.

Mesmo com o trabalho preventivo de limpeza da rede, no primeiro trimestre deste ano, no Oeste de Minas, foram registradas 23 interrupções causadas por objetos estranhos lançados sobre os fios da rede elétrica.

Em 2019, a região registrou 202 ocorrências deste tipo. “Além dos objetos que se prendem aos fios pela ação do vento, temos muitos registros de ações que se caracterizam como vandalismo. Há muitos casos em que calçados, arames e até pneus são arremessados sobre a rede elétrica”, destaca o gerente da Cemig Antônio Cesar Lima Santos.