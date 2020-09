Até o fim deste ano, a Cemig vai visitar cerca de 700 mil unidades consumidoras e substituir quase 300 mil medidores de energia antigos por equipamentos mais modernos. O objetivo é manter o parque de medidores renovado e atuar na prevenção de possíveis falhas técnicas e furtos de energia.

De acordo com Luiz Renato Fraga Rios, gerente de Medição e Perdas Comerciais da Cemig, a modernização vai minimizar a chance de erros de leitura, como pode ocorrer nos medidores com ponteiros. “Os novos medidores são mais modernos e apresentam maior confiabilidade. Uma das principais vantagens é que o novo medidor traz mais exatidão e agilidade ao leiturista na coleta de dados para o faturamento. Para o cliente, o equipamento moderno oferece mais facilidade no acompanhamento do consumo mensal”, explica Rios.

Como identificar os profissionais da Cemig

Apesar de a intenção da Cemig seja beneficiar o cliente, nessa ação de troca dos medidores podem ocorrer tentativas de golpes de estelionatários alegando que estão fazendo este tipo de serviço, mas com o intuito de entrar nas casas utilizando o nome da companhia.