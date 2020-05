Em função da pandemia do novo coronavírus, a Cemig vem priorizando serviços e obras que contribuam para o atendimento à população, principalmente na garantia do fornecimento continuo de energia elétrica a serviços essenciais, como hospitais.

A companhia realizou, recentemente, no complexo de saúde São João de Deus, em Divinópolis, melhorias das condições de operação do circuito elétrico que atende o hospital com a instalação de dispositivo de proteção telecomandado para possibilitar automação da rede e a operação remota. Ou seja, em caso de desligamento acidental da rede, a Cemig realizará o religamento do cliente sem precisar ir até o local, o que poderá reduzir significativamente o tempo de interrupção. Também foi realizada a manutenção de estruturas com a utilização de equipes de Linha Viva e sem desligar o hospital.

Ernando Antunes Braga, superintendente de Expansão e Manutenção Preventiva da Cemig, explica como foi o procedimento. “Em condições normais, a empresa desligaria o hospital e clientes que estão no mesmo circuito para a realização do serviço. Porém, a Cemig optou pelo atendimento utilizando uma equipe especializada de Linha Viva, que atua na manutenção de redes de média tensão sem a necessidade de desligamento do circuito”.

Dessa forma, durante o procedimento, a rede de Baixa Tensão permaneceu energizada e nenhum cliente precisou ser desligado. “Por ser uma atividade complexa envolvendo cliente especial, prestador de serviços essenciais à sociedade, foi realizado um minucioso planejamento da atividade que contou com uma equipe multidisciplinar da Cemig”, comentou o superintendente da companhia.