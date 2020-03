O cemitério Bosque da Paz fez uma campanha de prevenção ao novo coronavírus e expôs um outdoor na entrada do bairro do Trobogy, em Salvador. No letreiro, o cemitério pede para que as pessoas ficassem em casa.

“Fiquem em casa! Não queremos vocês aqui”, diz o texto.

Nas redes sociais, o cemitério Bosque da Paz, que fica na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de Nova Brasília, anunciou medidas tomadas para evitar a propagação do vírus.

Confira as medidas divulgadas: