A Prefeitura divulgou na sexta-feira (28), que os cemitérios localizados nas comunidades rurais de Formiga passarão por reformas.

O serviço será feito pela Secretaria de Desenvolvimento Humano que realizará limpeza e pintura. O cemitério de Pontevila foi o primeiro a receber a manutenção na quinta-feira (27). Na sexta (28), foi a vez do cemitério de Baiões.

De acordo com a administração municipal, na próxima semana as reformas acontecerão em Albertos e Retiro. “O planejamento da Desenvolvimento Humano segue respeitando as chuvas e as escalas de férias dos funcionários”, destacou a Prefeitura.

Foto: divulgação Decom