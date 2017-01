Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram na manhã desta segunda-feira (23) em Escarpas do Lago, município de Capitólio, para a retirada dos destroços do helicóptero que caiu no Lago de Furnas. O acidente ocorreu nesse domingo (22). Quatro pessoas estavam no helicóptero participando de um voo panorâmico na região, quando a aeronave caiu, e tiveram ferimentos leves.

A suspeita é a de que o acidente tenha sido motivado por uma rajada de vento no motor caudal do helicóptero. Em depoimento à Polícia Civil, o piloto Anderson Lourenço Nunes, de 29 anos, declarou que a força do vento deixou o equipamento instável, o que teria contribuído com a queda. Para evitar um desastre maior, o piloto teria utilizado as águas para o pouso.

Os passageiros três passageiros, duas mulheres e um homem, todos de 31 anos, tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital de Santa Casa de Misericórdia, em Passos, região Sudoeste de Minas. Apenas o piloto não teve ferimentos.

A Agênia Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a documentação do helicóptero está em dia. A Cenipa investigará as causas do acidente e também a situação do piloto.