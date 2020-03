Como é do conhecimento de todos, a pandemia mundial provocada pelo coronavírus levou o Ministério da Saúde a declarar “Emergência em Saúde Pública da Importância Nacional”.



Diante dessa grave situação vivenciada pela sociedade brasileira, o IBGE entende que a saúde e integridade de cada cidadão é o maior valor a ser preservado.

Assim, considerando a natureza e a dimensão do Censo Demográfico, o qual é realizado por meio da presença de mais de 180 mil recenseadores, que visitam, por sua vez, mais de 71 milhões de domicílios no território nacional, o IBGE decidiu adiar a operação censitária para o ano de 2021.

“Gostaríamos portanto de agradecer as contribuições oferecidas, até o presente momento, por cada um dos membros que participaram das Reuniões de Planejamento e Acompanhamento do Censo (REPACs).

O IBGE aguardará o apropriado momento para retomar os trabalhos, entrando novamente em contato. Esperamos contar com a colaboração de todos vocês, tão logo a situação se normalize.

Desejamos precaução e saúde a todos, aspirando a restabelecer as nossas atividades produtivas o mais brevemente possível”, informou a nota.