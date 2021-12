O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu concurso para vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2022, com salários de até R$ 3.677.

Para as cidades da região Centro-Oeste de Minas serão 16 vagas oferecidas para os cargos de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) e Coordenador Censitário de Área (CCA).

O IBGE lançou dois editais e há vagas distribuídas para diversos municípios do país. Os dois editais reúnem um total de 1.812 vagas para o Brasil. Para a região Centro-Oeste, há uma vaga para CCA e 15 para ACAI. Veja abaixo lista das cidades com as vagas disponíveis.

Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI