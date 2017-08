O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciará no dia 1º de outubro, o Censo Agropecuário 2017.

O levantamento será realizado até o dia 28 de fevereiro de 2018. Durante cinco meses serão aplicados mais de cinco milhões de questionários em todo o País. O questionário do IBGE vai apurar informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos. Os resultados do Censo devem começar a ser divulgados em meados de 2018.

Pesquisa amostral

O Censo vai subsidiar a implantação do cadastro de estabelecimentos agropecuários e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias. A ação permitirá a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que coletará anualmente dados detalhados sobre receitas e despesas na produção, crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, além da situação social e familiar dos trabalhadores do campo, entre outros temas.

A coordenadora da assessoria técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), Aline Veloso, chama a atenção para o papel dos produtores no processo de coleta de dados: “A participação dos produtores é muito importante para que tenhamos um diagnóstico real do meio rural no país e para que consigamos identificar o quanto mudamos desde 2006, último levantamento. Também será uma oportunidade para identificar as demandas por políticas públicas e subsidiar as ações do Sistema Faemg junto ao produtor rural”, afirma.