Thor e Mel foram os nomes de cachorro preferidos dos brasileiros em 2018. Sofia, que estava no top dez de 2017 para as fêmeas, saiu do ranking para a estreia do nome Maia. No grupo dos machos, Cacau foi o queridinho e entrou na lista pela primeira vez.

O levantamento foi feito pela DogHero, aplicativo que conecta ‘pais’ e ‘mães’ de cachorros a passeadores e anfitriões que hospedam o bicho de estimação em casa.

A base de dados contou com mais de 670 mil pets e analisou ainda a idade, gênero e raça dos animais de estimação.

O Censo Canino 2018 revelou mudanças na lista dos dez nomes mais escolhidos pelos tutores. Luna subiu uma posição, de 4º para 3º, em relação ao ano anterior e Julie caiu de 8º para 10º. Entre os machos, Bob foi de 6º para 3º lugar, ficando atrás de Luke e Thor.

Com relação às raças mais populares, os vira-latas lideram a lista pelo terceiro ano consecutivo. Eles ficam à frente de linhagens mais comercializadas, como shih tzu e yorkshire.

O queridinho pug caiu de posição: em 2017 estava em 6º lugar e, na lista atual, aparece em 10º. Já o poodle, que não estava no top dez em 2017, ficou em 4º lugar este ano. O spitz alemão saiu do ranking e o labrador se manteve no 9º lugar.

Entre os cães cadastrados na DogHero, 19,1% têm dois anos; 17% têm três anos; 14,7% têm quatro anos; 10,8% têm 5 anos; 7,8% têm 6 anos; 5,9% têm 7 anos e 4,7% têm 8 anos. Deles, 51,7% são machos.

Nomes de cachorros para fêmeas

1. Mel

2. Nina

3. Luna

4. Mag

5. Lola

6. Amora

7. Bellinha

8.Bela

9.Maia

10.Julie

Nomes de cachorros para machos

1.Thor

2.Luke

3.Bob

4.Fred

5.Teo

6.Billy

7.Cacau

8.Marley

9.Nick

10.Zeus

Raças de cachorros mais populares em 2018

1.Vira-lata

2.Shih tzu

3.Yorkshire

4.Poodle

5.Lhasa Apso

6.Buldogue francês

7.Golden Retriever

8.Maltês

9.Labrador

10. Pug