O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira (25) que a coleta de dados do Censo vai começar no dia 1º de agosto deste ano.

Segundo o IBGE, a data originalmente prevista era o dia 1º de junho, mas teve que ser alterada em razão da troca da banca que realizará o concurso para contratar os profissionais do Censo.

O IBGE confirmou o início da coleta de dados um dia após a sanção do Orçamento da União para 2022, com previsão de mais de R$ 2 bilhões para o Censo.

Em Formiga, são oferecidas 63 vagas para recenseador, 11 para Agente Censitário Supervisor (ACS) e 01 para agente censitário municipal (ACM). A remuneração é de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS. Recenseador recebe por produtividade.

O Censo deveria ter sido realizado em 2020, respeitando o intervalo de 10 em 10 anos entre uma edição e a seguinte. Mas foi adiado por causa da pandemia de Covid.

“Com o orçamento do Censo Demográfico 2022 aprovado e sancionado na íntegra em R$ 2.292.957.087,00, o IBGE informa que a coleta da pesquisa terá início no dia 1º de agosto. Antes prevista para 1º de junho, a data da coleta precisou ser ajustada em decorrência da troca, em novembro de 2021, da banca responsável pela organização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 183.021 recenseadores e 23.870 agentes censitários”, disse o IBGE.

Papel do Censo

O Censo coleta dados da população e permite traçar um retrato abrangente do país. Além da contagem populacional, a pesquisa traz dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre outros.

Essas informações são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados.

Veja algumas das políticas públicas baseadas no Censo:

Calibragem da democracia representativa, através da contagem populacional (definição do número de deputados federais e estaduais e de vereadores)

Determinação dos públicos-alvo de políticas públicas federais, estaduais e municipais

Detalhamento da população em risco para campanhas de vacinação

Ajustes nas políticas para superação e recuperação pós-pandemia

Distribuição das transferências da União para estados e municípios, com impacto significativo nos orçamentos públicos (segundo o IBGE, em 2019, 65% do montante total transferido da União para estados e municípios consideraram dados de população)

Transferências e recursos para a administração do Bolsa Família

Identificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes, energia, programas de assistência a crianças, jovens e idosos.



