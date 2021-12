Com objetivo de agilizar atendimentos de plantão e otimizar a investigação de crimes, foi inaugurada, nesta terça-feira (21), a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A central, que já funciona em caráter de teste, fica localizada no Prédio Alterosas, na Cidade Administrativa, na região de Venda Nova. O governador do Estado, Romeu Zema, esteve presente no evento.

A unidade vai receber ocorrências com indivíduos conduzidos das delegacias de plantão em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Sabará e Santa Luzia. Também integram essa lista as ocorrências do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito.

Até o momento, 53 unidades do Estado já possuem a unidade digital da Polícia Civil, o que abrange 48 municípios, tais como Governador Valadares, no Rio Doce, e Barbacena, no Campo das Vertentes.

Como funciona