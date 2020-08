Com a saída do MDB e do DEM do Centrão, bloco até então com 221 deputados, eles se tornam os pesos da balança que vai pender para a situação ou para a oposição. Permanecer no meio, brandindo o discurso de independência, é conversa fiada. Uma eventual base governista continuará sendo uma incerteza, eis que os partidos agirão doravante sob a chancela do pragmatismo. Conseguirá o governo construir sólida e duradoura articulação com o Congresso?

O MDB e o DEM tenderão a avaliar o governo pelo crivo da sociedade, coisa mapeada periodicamente e cujos resultados, por sua vez, dependem da economia. Recuperação restrita e lenta bafejarão a base oposicionista; a recíproca é verdadeira. Se o Brasil voltar a impulsionar a confiança de investidores, os investimentos, a taxa do PIB, enfim, o produto nacional da felicidade bruta, terá condições de voltar a enxergar Bolsonaro como principal protagonista em 2022.

Mas o caminho até lá é longo. E só permite avançarmos com projeções mais gerais, uma vez que ainda nem sabemos quais figurantes entrarão no jogo. Comecemos com o assunto do momento e que paira como foice da morte sobre a cabeça de milhões de brasileiros: o Covid-19. É provável que os efeitos catastróficos da pandemia sejam sentidos até o final deste ano, mas é igualmente razoável se pensar em pequenas ondas de vírus aparecendo aqui e ali, continuando a gerar medo e angústia.

Sob essa teia de possibilidades, a política tende a receber um voto mais crítico. Tanto nas eleições de novembro próximo quanto em outubro de 2022. Por conseguinte, os partidos procuram olhar com lupa o estado d’alma da sociedade, examinando rumos, avaliando probabilidades. Abramos mais pistas no tabuleiro. O governo deve ampliar o cobertor social, reforçando-o com o programa Renda Brasil a imagem positiva nas margens, a partir do Nordeste, onde não foi bem votado em 2018 e que agrega cerca de 28% dos votos do país.