Por meio de nota encaminhada à imprensa na noite de sexta-feira (31), o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou o fim das atividades do Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV), a partir do dia 14 de setembro, em Belo Horizonte.

Segundo à nota, “os serviços consulares continuarão sendo oferecidos pela Embaixada em Brasília e pelos Consulados-gerais no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Notamos também que as entrevistas rotineiras de visto de imigrante e não imigrante estão suspensas e sem uma data especifica de retorno até o momento”.

A justificativa do fechamento da unidade em Belo Horizonte “faz parte dos esforços do Departamento de Estado para padronizar os serviços de vistos e atender os solicitantes de maneira mais eficaz na embaixada e nos consulados. Oficiais consulares virão a Minas Gerais rotineiramente, e em casos de emergência, para oferecer serviços consulares aos cidadãos norte-americanos, informa o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que finaliza dizendo que “o Escritório da Embaixada dos EUA em Belo Horizonte será mantido e continuará a promover intercâmbios educacionais, culturais e profissionais, bem como o comércio entre os EUA e Minas Gerais. Seguiremos trabalhando para expandir o nível de engajamento com os parceiros e o público local, e patrocinando instituições que trabalham em empreendedorismo, inclusão social e eventos relacionados a esporte e cultura norte-americana”, explicou a nota.

Fonte: Mais Minas