O Dia do Idoso foi celebrado no dia 1º deste mês (domingo). Para comemorar a data, o Centro de Convivência do Idoso promoverá uma série de atividades nesta quinta-feira (5), a partir das 13h.

Segundo a coordenadora do centro, Sabrina Almeida, o evento contará com o clássico forró, campeonato de dança, aferição de pressão e glicose em parceria com o Laboratório São Luiz e a Redefarma e cortes de cabelo e limpeza de pele com a cabelereira Ana Carla.

“O evento é destinado para os idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nos grupos de segunda e quarta-feira, já foi feita uma pequena confraternização. Hoje [quarta-feira], por exemplo, houve um bingo. Então, a celebração está sendo durante toda a semana, mas a grande festa é amanhã”, explicou Sabrina.

O Centro de Convivência do Idoso fica à avenida 1º de Maio, 151, no bairro Alvorada.