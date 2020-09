Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano de Formiga, a prefeitura de Formiga adquiriu um micro-ônibus novo, com capacidade para 30 lugares.

O veículo é equipado com elevador para acessibilidade, ar condicionado, TV com kit multimídia e possui poltronas reclináveis para maior conforto dos passageiros. Ele foi adquirido por meio de convênio entre o Município e a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, o formiguense Antônio Fernandes Toninho Costa.

O ônibus vai ajudar na promoção da melhoria na qualidade de vida e bem-estar físico, mental e social de idosos que fazem parte dos programas do Centro de Convivência, onde são desenvolvidas atividades lúdicas, recreativas, passeios e viagens.

O Centro de Convivência do Idoso tem o objetivo de garantir o direito à vida, à saúde, à cultura, ao lazer, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e a convivência comunitária das pessoas idosas.