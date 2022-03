O Centro de Convivência do Idoso “Joaquim Antônio Lopes” (CCI) retomou as atividades presenciais no dia 9 de fevereiro, oferecendo aos usuários aulas de alongamento, jogos de bingo e as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Durante todo o mês de fevereiro foram realizadas diversas dinâmicas para os idosos, inclusive no período pré carnavalesco.

As atividades continuarão sendo desenvolvidas às terças-feiras com jogo de bingo às 13h30 e nas quartas-feiras com alongamento às 13h45 e logo após serão realizadas as atividades do Grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O CCI trabalha com o objetivo um proporcionar um envelhecimento ativo e saudável aos idosos do nosso município.