O Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Augusta Leão, localizado no bairro Souza e Silva, tem trabalhado em atividades que promovem a interação dos alunos. O movimento de troca e ação favorece novos conhecimentos, o diálogo e a socialização com outras crianças e adultos, sendo parte cotidiana da rotina dos alunos.

Um dos projetos desenvolvido pelo CEI é o “Hora Social”, que ocorre todas as quartas-feiras, no pátio central da instituição, onde as crianças do berçário, maternal e pré-escola se reúnem com as educadoras para participação de evento.

A cada apresentação é criado pelos profissionais um ambiente propício com atividades pedagógicas especiais, levando em consideração a faixa etária, os modos de comunicação e o nível de autonomia das crianças. Isso proporciona multiplicidade de experiências, na qual o brincar e o aprender estão sempre juntos.