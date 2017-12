Com o intuito de organizar o trânsito, a Prefeitura de Formiga realizou diversas ações nas principais vias do Centro. Uma das mudanças mais significativas foi a criação de 60 novas vagas de estacionamento: 30 para carros e 30 para motos, na rua Barão de Piumhi e praça Getúlio Vargas.

A criação das vagas faz parte de um projeto para melhoria do trânsito na área central do município que contou ainda com outras mudanças como a construção de faixas de pedestres elevadas nas ruas Pio XII e Barão de Piumhi. A obra visou melhorar a acessibilidade e aumentar a segurança para os pedestres.

Também com o intuito de dar maior fluidez ao tráfego de veículos, foi realizada uma reorganização das vagas de carga e descarga. Na Barão de Piumhi, são duas vagas, uma para cada lado da via. Na praça Getúlio Vargas, é feito um remanejamento do local de carga e descarga, liberando o espaço ao convívio das pessoas. “Vale lembrar que as vagas de carga e descarga são públicas, ou seja, não são exclusivas do estabelecimento onde estão localizadas. Além disso, o veículo deve ocupar a vaga somente pelo tempo indispensável à operação de carga e descarga, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Isso garante a rotatividade do espaço, beneficiando o comércio e os clientes”, explicou o superintendente de trânsito, Luciano Chagas.

O projeto contou ainda com a demarcação de vagas de estacionamento ao lado da igreja Matriz São Vicente Férrer. Segundo a Secretaria de Obras e Trânsito, o espaço estava sendo utilizado de forma inadequada e, com a nova sinalização, o estacionamento ficará mais organizado.