A Secretaria de Gestão Ambiental está realizando uma capina elétrica em Formiga. O serviço está programado para ocorrer em diversos bairros da cidade, inclusive no Centro. Para esta localidade, ele será feito aos domingos para evitar transtornos e já começa neste final de semana (27).

A Gestão Ambiental divulgou as primeiras ruas que receberão a capina, feita pela empresa Minas – Controle Profissional de Pragas Ltda-ME. Um dia antes do serviço, um carro de som transitará pelas vias para avisar aos moradores sobre a capina. No dia do trabalho, um assistente também irá às ruas pedir aos motoristas para retirarem seus veículos do caminho onde a máquina passará.

O trabalho é realizado em duas etapas. Na primeira, a máquina aplica o Eletroerb, que é uma descarga elétrica de alta potência, que provoca o ressecamento da planta em um prazo de 24 horas a 7 dias.