A Secretaria de Saúde de Formiga informa que nesta quinta e sexta-feira (26 e 27) não serão agendados exames de mamografia no Centro de Imagens, localizado na rua Quintino Bocaiúva, no Centro de Formiga. A iniciativa foi tomada para evitar tumultos, já que nessas datas estão sendo realizados exames de ultrassonografia no local.

De acordo com a pasta, nos demais dias, o agendamento continuará normal, de 7h30 às 11h e de 13h às 16h, devendo as mulheres entre 50 e 69 anos apresentarem cartão do SUS e documentos pessoais.

Os exames serão realizados a partir do dia 13 de agosto, na Unidade Móvel de Mamografia, que estará em Formiga. O veículo ficará estacionado na Praça da Matriz São Vicente Férrer e deverá permanecer na cidade até o dia 1 o de novembro.