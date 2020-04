A população de Formiga e várias entidades estão se unindo para arrecadar alimentos e montar cestas básicas, que são destinadas às famílias mais necessitadas do município.

O Centro Espírita Tio Fonsinho realiza um trabalho social para ajudar várias famílias com cestas básicas, conhecido como “Campanha do Quilo”.

De acordo com a direção do Centro Espírita, infelizmente, em decorrência do coronavírus, a equipe não está conseguindo arrecadar alimentos e se encontra em dificuldades para montar todas as cestas para o próximo mês.

O Centro Espírita está pedindo a colaboração de toda a população formiguense.