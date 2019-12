O Centro Municipal de Atenção à Saúde “José Pedro Vaz” (Cemas) foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (11).

A solenidade contou com a presença do prefeito, Eugênio Vilela, de parte do secretariado municipal, de vereadores, de autoridades formiguenses e de familiares do homenageado, o médico José Pedro Vaz.

Eugênio Vilela parabenizou a equipe da Secretaria de Saúde e falou sobre o novo espaço. “Estamos buscando cada vez humanizar mais a saúde em nosso município, o que é um direito de todos. Temos aqui um equipamento de altíssima qualidade, com materiais novos, de nível de consultórios particulares. Os cidadãos formiguenses merecem”, disse.

O Cemas já está em funcionamento e mais de 70 pessoas foram atendidas já no primeiro dia. Atenderam na inauguração médicos nas seguintes especialidades: oftalmologia, neurologia, ortopedia, dermatologia e psicologia.