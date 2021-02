A administração da Santa Casa de Caridade de Formiga inaugurou, no dia 9 de fevereiro, o Centro Obstétrico.

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (23), a unidade é destinada para o atendimento de pacientes que procuram o hospital espontaneamente para atendimento obstétrico ou que são levadas por algum transporte da rede de saúde, sejam elas usuárias do SUS, da saúde suplementar ou de caráter particular, nos períodos de trabalhos de parto, parto, pós-parto imediato e situações de perda gestacional.

De acordo com a Santa Casa, a unidade conta com duas salas de parto cesárea e duas suítes de PPP do parto normal, e fica situada no mesmo espaço da maternidade, que é um dos componentes da Rede Cegonha, garantindo assim um atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres de Formiga e região.

A obra teve início em novembro de 2019 e contou com o monitoramento constante do Ministério Público, em parceria com a Prefeitura de Formiga, do projeto implantado para a introdução de um novo modelo de atenção ao parto e ao nascimento da criança, o que fortaleceu a política pública do SUS.