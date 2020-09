A região Centro-Oeste de Minas registrou 150 casos prováveis de dengue com base nas últimas quatro semanas. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado na terça-feira (29).

De acordo com a SES-MG, o maior número de casos prováveis de dengue da região foi em Divinópolis. O município teve 30 registros nas quatro últimas semanas. Em seguida aparecem Nova Serrana,, com 24 casos e Pitangui com 20 registros.

O informe estadual apresentou ainda dados de zika e chikungunya e mortes suspeitas em investigação (veja abaixo).

Mortes

Em relação a mortes em investigação, o boletim apontou que Carmo da Mata teve quatro mortes suspeitas de dengue. Pompéu segue com uma morte em investigação.