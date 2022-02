O boletim epidemiológico de monitoramento de dengue, chikungunya e zika, divulgado na terça-feira (15), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), apontou que, no Centro-Oeste de Minas, foram registrados 457 casos prováveis de dengue. São 144 a mais em comparação com o boletim anterior.

Segundo a SES-MG, foram considerados casos registrados entre os dias 1º de janeiro a 14 de fevereiro. Até o momento, na região, há 15 casos prováveis de chikungunya e nenhum caso provável de zika, segundo o informe.

Dengue

De acordo com a SES-MG, Bom Despacho tem 146 casos prováveis de dengue e é a cidade com maior número de casos na região. Em seguida, aparece Nova Serrana com 90 casos prováveis. Veja todas as cidades:

Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika no Centro-Oeste