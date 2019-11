A 12ª edição da Semana Global de Empreendedorismo (SGE), que terá como tema “Empreender é viver o futuro hoje”, será realizada entre os dias 18 e 24 de novembro, em mais de 170 países. No Brasil, a ação é promovida com o apoio do Sebrae Minas e de outras oito instituições.

Os municípios de Passos, Piumhi, Formiga, Pains, Divinópolis, Lagoa da Prata e Itaúna, da região Centro-Oeste e Sudoeste de Minas, estão entre as 305 cidades mineiras que receberão atividades presenciais. A SGE 2019 conta com mais de 200 entidades parceiras e disponibilizará cerca de 300 mil vagas para participação em palestras, workshops, oficinas, feiras, cursos, debates e competições online.

A SGE é um movimento global que acredita no propósito do empreendedorismo como motor para o desenvolvimento econômico social e que pode transformar o ambiente empreendedor brasileiro. “O objetivo é capacitar, inspirar e conectar pessoas que querem empreender. Durante uma semana, diversas atividades serão disponibilizadas em mais de 20 cidades, para diferentes públicos com o tema empreendedorismo do futuro”, comenta Leonardo Mól, gerente da Regional Centro-Oeste e Sudoeste do Sebrae Minas.

A Semana Global do Empreendedorismo é organizada por um conselho de nove instituições do ecossistema empreendedor: Sebrae, Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Junior, CONAJE, Endeavor e Junior Achievement. As entidades são responsáveis por coordenar, gerir e mobilizar parceiros para promover e ofertar na SGE o maior número de eventos, com o objetivo de conectar pessoas e empresas de todo o Brasil.