A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) disponibilizou uma nova remessa de sedativos para hospitais com níveis de disponibilidade de medicamentos considerados críticos para o tratamento de pacientes com Covid-19 no Centro-Oeste.

Nesta nova remessa receberam os medicamentos Formiga, Divinópolis, Itaúna e Pará de Minas. Os insumos são suficientes para que os hospitais tenham cobertura de até cinco dias no tratamento de pessoas intubadas por causa da Covid-19. (veja abaixo os hospitais e as quantidades entregues).

Semanalmente, o Estado tem disponibilizado os medicamentos de acordo com monitoramento de estoques periódico. Os itens são essenciais para a sedação dos pacientes em tratamento da covid-19.

Ao todo, 127.955 unidades de remédios que integram o “kit intubação” foram encaminhados pela SES para 80 unidades hospitalares, em 63 municípios.