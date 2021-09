O boletim epidemiológico da incidência do Aedes aegypti no Centro-Oeste de Minas apontou a redução de casos prováveis de dengue e chikungunya e aumento de dois casos de zika nas cidades da região; veja tabela abaixo com todas as cidades.

Os dados são do acumulado do início de janeiro até o dia 31 de agosto. Conforme o boletim, 1.269 casos prováveis de dengue foram contabilizados na região, sendo 36 a menos que no boletim anterior quando foram registrados 1.305 casos.

Com relação aos casos prováveis de chikungunya, são 375 registros prováveis: nove a menos que no informe anterior, quando foram registrados 384 casos. Até o momento, foram oito casos de zika. No informe anterior eram seis casos.

Dengue

De acordo com o informe, os casos de dengue foram registrados em 40 cidades da região. Minas Gerais teve 21.459 casos prováveis de dengue. Deste total, 14.030 casos foram confirmados.