Após meses sem chuvas significativas, uma frente fria aumenta a umidade no Centro-Oeste de Minas Gerais neste fim de semana. No entanto, as temperaturas continuam altas e podem atingir os 37º C em alguns municípios.

Segundo Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, o sistema frontal chega ao estado no domingo (20), e pancadas de chuva devem ser registradas na região durante a tarde e noite, acompanhadas de raios e ventania.

Ruibran explicou que não há riscos de que Minas Gerais seja afetada pela fumaça dos incêndios do Pantanal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas o tempo segue seco na região Centro-Oeste.

No entanto, a umidade relativa do ar deve ter uma leve elevação a partir de domingo (20), com a chegada da frente fria. A previsão é de que o índice varie entre 25% e 70%.