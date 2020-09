O fim de semana prolongado, que terá o feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência, será de tempo seco e altas temperaturas nas cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com o climatologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, a massa de ar quente que vem atuando sobre Minas Gerais na última semana ganha ainda mais intensidade no primeiro fim de semana de setembro.

A previsão é de tempo ensolarado, sem chuvas. O sistema causa elevação nas temperaturas em toda a região, além de manter baixa a umidade relativa do ar, que deve ficar entre 20% e 75% nos próximos dias.

Este índice coloca o Centro-Oeste mineiro em estado de alerta em relação ao tempo seco. Para a saúde e segurança da população, profissionais recomendam:

Ingerir bastante líquidos;

Evitar a realização de atividades físicas enquanto expostos ao sol, especialmente ao final da manhã e início da tarde;

Permanecer em locais arborizados e protegidos da luz solar;

Evitar aglomerações e ambientes fechados;

Uso de protetor solar, bonés, chapéus e guarda-sol

As temperaturas máximas são altas no fim de semana, variando entre 30 ºC e 33 ºC. Já nas mínimas, os termômetros devem mostrar índices entre 11º C e 14º C.

Dia da Independência

O Dia da Independência é comemorado nesta segunda-feira (7) em todo o país. A previsão para a data é a mesma do fim se semana, com céu claro e temperaturas altas.

Pompéu é a cidade mais quente, atingindo 33º C na data. Outras com temperatura elevada serão Divinópolis e Bom Despacho, que chegam aos 32º C no feriado.

Itaúna e Nova Serrana devem atingir os 31º C na segunda, enquanto Pará de Minas fica logo atrás, com 30 ºC.

Dia a dia

Sexta-feira (4): Tempo ensolarado, sem previsão de chuvas. Temperaturas entre 11 ºC e 31 ºC.

Tempo ensolarado, sem previsão de chuvas. Temperaturas entre 11 ºC e 31 ºC. Sábado (5): Tempo ensolarado, sem previsão de chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 30 ºC.

Tempo ensolarado, sem previsão de chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 30 ºC. Domingo (6): Tempo ensolarado, sem previsão de chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 31 ºC.

Tempo ensolarado, sem previsão de chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 31 ºC. Segunda (7): Feriado de tempo ensolarado e sem chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 33 ºC.

Feriado de tempo ensolarado e sem chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 33 ºC. Fonte: G1