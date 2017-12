Centro Oncológico da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas (Acccom) começa a funcionar nesta quinta-feira (14). O espaço abrigará desde a prevenção até os cuidados paliativos da doença. A obra foi toda feita por meio de doações.

De acordo com a assessoria de comunicação da Acccom, o prédio, com 2.324,63 metros quadrados, abrigará desde a prevenção ao diagnóstico, assistência, reabilitação, até os cuidados paliativos. As obras foram iniciadas em 2015 e duraram 999 dias.

O valor do investimento, obtido por meio da parceria com um certificado de contribuição, foi de R$4,5 milhões. O maior avanço do Centro Oncológico, para o presidente da Acccom, Nilo de Campos, será o ganho para o paciente.

“Ele poderá ser atendido em um mesmo local e da forma mais ágil, confortável e digna, com o atendimento o melhor possível em termos humanos, profissionais e de tecnologia, agregados com os equipamentos de diagnósticos”.

O prédio ainda conta com iluminação frontal em uma estrutura de led que muda de cor, o que proporcionará mudança de cores conforme a campanha, como, por exemplo, Outubro Rosa e Novembro Azul. O sistema de senhas para atendimento aos pacientes terá no monitor a senha, o local do atendimento, com nome, número da sala e do andar.

Números

Segundo dados da Accom, em 2016 foram realizados quase 700 mil procedimentos e benefícios, sendo mais de 10 mil consultas; 87.068 atendimentos de radioterapia; 203.591 medicamentos distribuídos; 41.863 atendimentos de quimioterapia. A Acccom atende 86 cidades das regiões Centro-Oeste, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do Estado.

