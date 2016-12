O Centro Social Urbano (CSU), localizado no bairro Engenho de Serra, está abandonado há vários anos e, em breve, o imóvel poderá ganhar uma reforma.

No sábado (17), representantes de várias entidades se reuniram com o prefeito eleito Eugênio Vilela, na Igreja São Geraldo. O encontro contou ainda com a presença do deputado estadual, Fábio Avelar.

Na oportunidade, o deputado confirmou a liberação de emenda parlamentar de R$200 mil para reforma do Centro Social. Ele disse que apresentará na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto de lei para que seja feita a doação do imóvel ao município, já que ele pertence ao Estado. O espaço possui mais de 10 mil m².

Segundo o vereador eleito e presidente da Associação de Moradores da Região do Engenho de Serra (Amores), Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping), esse é um sonho da comunidade e principalmente das mais de 200 crianças e adolescentes da Escolinha de Futebol Amores.

Participaram do encontro o presidente do Legislativo, Evandro Donizete (Piruca); representantes do Consep, Santa Casa de Caridade de Formiga, Maçonaria, Rotary, Sintramfor, Conselho São Geraldo, Liga Amadora de Formiga e ex atletas, além de integrantes da comunidade e empresários.

Fábio Avelar, que é esportista e um grande incentivador do esporte no Estado, ofereceu para trazer o time de futebol que é formado por ex-atletas de equipes como Cruzeiro, Atlético e América para um jogo beneficente em 2017, onde toda a renda será destinada a entidades de Formiga.

Mutirão de limpeza no CSU

Em abril de 2014, mobilizadas pela Amores, a comunidade realizou um mutirão de limpeza no Centro Social Urbano.

Após a mudança da sede do Caps, em 2013, as antigas instalações foram abandonadas e o mato tomou conta do imóvel.

O local chegou a ser arrombado e vários documentos foram espalhados pelas salas, crime que, estranhamente não foi comunicado a Polícia Militar.

Além do mato que incomoda quem mora perto, o local é frequentado por usuários de drogas. Não aguentando mais a situação, os moradores decidiram limpar o lugar por conta própria.

Os moradores realizaram a capina do mato, que estava alto, e retiraram o lixo que se acumulou no local.