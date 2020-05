Os Centros de Educação Infantil (CEI) do Município estão passando por um processo de dedetização em suas dependências. A ação é realizada pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, que aproveitou o momento sem aulas presenciais em prevenção à Covid-19 para desinfetar os estabelecimentos de ensino.

Segundo o secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, o trabalho começou na sexta-feira passada (15), nos CEIs José Jerônimo, Dona Maruca, Maria Hilda de Carvalho Pires, Maria Augusta Leão, Doralice Carvalho Ribeiro, Nelson Alvarenga, Papa Pio XII e Dalva Barbosa. Nesta segunda (18) o serviço continua na Dercy Alves Praça, Cemap e Conceição Maria de Almeida.

“Essa ação visa dar mais segurança às nossas crianças, para quando retomarmos as aulas”, comentou Jaderson. Ainda não há previsão de quando as aulas voltarão por causa da pandemia do coronavírus. Os alunos continuam fazendo suas atividades escolares em casa.

– Foto: Divulgação Decom Formiga

